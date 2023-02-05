На севере США потерпел крушение поезд, перевозивший винилхлорид

Поезд с химическим веществом сошел с рельсов на севере США, вызвав мощный пожар, сообщили американские официальные лица.

В результате крушения поезда из 50 вагонов в Восточной Палестине, штат Огайо, недалеко от границы с Пенсильванией, никто не пострадал, отметил источник.

По сообщениям местных СМИ, в субботу было слышно несколько взрывов. Для пожарных серьезные трудности вызвала установившаяся погода с экстремальными минусовыми температурами.

Огнеборцы не смогли быстро потушить пожар из-за того, что вода мгновенно замерзала из-за пришедшего на север США полярного холода.

Поезд перевозил винилхлорид, химическое вещество, используемое в производстве пластика, отметили власти.