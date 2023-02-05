Канада поддержала решение США сбить китайский зонд над Атлантикой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу (4 февраля) выразил поддержку решению США сбить китайский высотный «разведывательный» аэростат, который нарушил воздушное пространство США и Канады и «международное право».

«Канада поддерживает эту акцию. Вместе и с @NORADCommand мы будем продолжать защищать и защищать себя», — написал Джастин Трюдо в твите.

«Двусторонняя организация Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) провела отслеживание и анализ траектории и действий разведывательного аэростата на большой высоте», — сообщил министр обороны Канады.

Воздушный шар пролетел над Канадой, прежде чем войти в воздушное пространство Соединенных Штатов, отметил министр.

Напомним, что США приняли решение сбить китайский зонд, который власти КНР охарактеризовали, как исследовательский.