Землетрясение магнитудой 5,6 баллов зарегистрировано у берегов Камчатки

Сейсмологи сообщили о фиксации землетрясения у побережья Камчатки утром 5 февраля.

Геофизическая служба Российской академии наук опубликовала пресс-релиз от 05.02.23, в котором сообщается, что около 04:14 по московскому времени в районе берегой Камчатки, в сорок одном километре от населённого пункта Усть-Камчатск был зарегистрирован подземный толчок, эпицентр которого располагался на глубине тридцати трёх километров.

В пресс-службе РАН отметили, что зарегистрированное у берегов Камчатского края землетрясение было магнитудой в 5,6 баллов по шкале Рихтера.