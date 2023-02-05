Землетрясение магнитудой 5,6 баллов зарегистрировано у берегов Камчатки
Сейсмологи сообщили о фиксации землетрясения у побережья Камчатки утром 5 февраля.
Геофизическая служба Российской академии наук опубликовала пресс-релиз от 05.02.23, в котором сообщается, что около 04:14 по московскому времени в районе берегой Камчатки, в сорок одном километре от населённого пункта Усть-Камчатск был зарегистрирован подземный толчок, эпицентр которого располагался на глубине тридцати трёх километров.
В пресс-службе РАН отметили, что зарегистрированное у берегов Камчатского края землетрясение было магнитудой в 5,6 баллов по шкале Рихтера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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