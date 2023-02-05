Sankei: США могут разместить ракеты средней дальности в Японии
Издание Sankei Shimbu рассказало о возможности размещения американских ракет средней дальности на территории японских военных баз.
В воскресенье журналисты информагентства Sankei Shimbu сообщили, что правительство Японии может одобрить размещение американских ракет средней дальности на территории своей страны в случае, если администрация Токио получит соответствующий запрос от представителей Пентагона.
По данным аналитиков Sankei Shimbu, в будущем японский остров Кюсю может быть местом развёртывания американских гиперзвуковых ракет LRHW и крылатых снарядов Tomahawk.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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