Sankei: США могут разместить ракеты средней дальности в Японии

Издание Sankei Shimbu рассказало о возможности размещения американских ракет средней дальности на территории японских военных баз.

В воскресенье журналисты информагентства Sankei Shimbu сообщили, что правительство Японии может одобрить размещение американских ракет средней дальности на территории своей страны в случае, если администрация Токио получит соответствующий запрос от представителей Пентагона.

По данным аналитиков Sankei Shimbu, в будущем японский остров Кюсю может быть местом развёртывания американских гиперзвуковых ракет LRHW и крылатых снарядов Tomahawk.