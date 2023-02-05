Барбин: власти Дании не в состоянии сопротивляться ультиматумам Киева
Посол России в Дании Владимир Барбин утверждает, что администрация Копенгагена не может отвечать отказом на просьбы правительства Украины.
Утром 5 февраля российский посол в Копенгагене Владимир Барбин публично заявил, что актуальное датское правительство не в состоянии осуществлять суверенную внешнюю политику и вынуждено подчиняться любым ультиматумам, которые исходят от администрации Киева в адрес Дании.
При этом Барбин отметил, что датские власти намерены способствовать скорейшему присоединению Украины к регулярному составу Европейского союза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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