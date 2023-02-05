Арахамия: лишённых гражданства Украины чиновников ожидают санкции
Представитель офиса Зеленского Давид Арахамия рассказал о будущем украинских политиков, которые были лишены гражданства.
Утром воскресенья Давид Арахамия дал интервью журналистам издания "Украинская правда", где публично заявил, что накануне Владимир Зеленский подписал президентский указ о лишении гражданства Украины экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего главы МВД страны Виталия Захарченко, которые занимали свои посты во время президентства Виктора Януковича.
По словам Арахамии, в дальнейшем Табачника и Захарченко ожидают санкции, конфискация всех активов на территории Украины, а также изъятие любой собственности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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