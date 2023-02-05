Арахамия: лишённых гражданства Украины чиновников ожидают санкции

Представитель офиса Зеленского Давид Арахамия рассказал о будущем украинских политиков, которые были лишены гражданства.

Утром воскресенья Давид Арахамия дал интервью журналистам издания "Украинская правда", где публично заявил, что накануне Владимир Зеленский подписал президентский указ о лишении гражданства Украины экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего главы МВД страны Виталия Захарченко, которые занимали свои посты во время президентства Виктора Януковича.

По словам Арахамии, в дальнейшем Табачника и Захарченко ожидают санкции, конфискация всех активов на территории Украины, а также изъятие любой собственности.