Bild: Зеленский обещал Шольцу не применять оружие Запада против регионов РФ

Олаф Шольц утверждает, что Владимир Зеленский пообещал ему не использовать передаваемое Западом оружие для ударов по российским территориям.

Новостное агентство Bild взяло интервью у немецкого канцлера Олафа Шольца, который утверждает, что Владимир Зеленский дал ему обещание не применять поставляемое западными странами оружие против регионов России, поскольку это может привести к эскалации. По словам Шольца, власти Германии намерены скрупулёзно обдумывать все решения о передаче собственного оружия Киеву.

Также Олаф Шольц заявил, что за время всех разговоров с Владимиром Путиным президент России никогда не обращался с угрозами в его адрес.