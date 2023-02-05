РН: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжёлые бои за южные кварталы Артемовска

Издание "РИА Новости" рассказало о боях в районе Артемовска с участием представителей российской "Группы Вагнера".

5 февраля военные корреспонденты агентства "РИА Новости" взяли интервью у бойца частной военной кампании "Wagner Group", который утверждает, что он и его сослуживцы участвуют в тяжёлых боях за установление контроля над южными кварталами города Артёмовск в Донецкой Народной республике.

По словам опрошенного солдата, российские войска в районе Артемовска сражаются не с иностранными военными, а с мобилизованными украинцами, которые нередко во время сдачи в плен рассказывают, что сотрудники военкомата ранее забирали граждан на улицах для отправки в зону боевых действий.

Представитель российской ЧВК отмечает, что таким образом Генеральный штаб вооружённых сил Украины пытается восполнить резервы из-за существенных потерь.