Telegraph: Британия признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией

МВД Великобритании намеревается объявить террористической организацией российскую ЧВК "Вагнер".

В воскресенье информагентство The Telegraph сообщило, что британское Министерство иностранных дел намеревается признать российскую частную военную кампанию "Группа Вагнера" террористической организацией, о чём может быть объявлено уже 6 февраля.

В случае, если администрация Лондона признает ЧВК "Вагнер" террористической группировкой, британские платёжные системы не смогут сотрудничать с данной организацией, а гражданам Великобритании будет запрещено осуществлять переводы в адрес российского воинского подразделения, а также носить и демонстрировать его символику.