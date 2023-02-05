Telegraph: Британия признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией
2023-02-05 08:11
МВД Великобритании намеревается объявить террористической организацией российскую ЧВК "Вагнер".
В воскресенье информагентство The Telegraph сообщило, что британское Министерство иностранных дел намеревается признать российскую частную военную кампанию "Группа Вагнера" террористической организацией, о чём может быть объявлено уже 6 февраля.
В случае, если администрация Лондона признает ЧВК "Вагнер" террористической группировкой, британские платёжные системы не смогут сотрудничать с данной организацией, а гражданам Великобритании будет запрещено осуществлять переводы в адрес российского воинского подразделения, а также носить и демонстрировать его символику.
Опубликовано: Ткачёв Андрей