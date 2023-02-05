Неонацисты осквернили еврейское кладбище в Германии, нанеся символику нацизма

Неизвестные нанесли символ правого экстремизма на стену еврейского кладбища в Варене, сообщает dpa в воскресенье, 5 февраля.

Днем в субботу на стене кладбища черной краской был нанесен символ «192», о чем поздно вечером сообщила полиция.

Согласно первоначальным выводам, нельзя исключать участия правого экстремистского движения в этом акте вандализма. Начата проверка.

Последовательность чисел 192 используется как символ в правых экстремистских кругах.

В этом контексте цифры обозначают соответствующие буквы в алфавите и являются аббревиатурой правого экстремистского послания.

Еврейское кладбище в Варене — это бывшее кладбище, которое теперь охраняется как памятник Холокоста.

