Немцы считают, что Германия принимает слишком много беженцев

Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения INSA для газеты Bild am Sonntag, большинство немцев считают, что Германия принимает слишком много беженцев.

51% опрошенных считают, что Германия приняла слишком много беженцев, а 33% считают это число приемлемым.

11 процентов опрошенных считают, что Германия должна принять больше людей.

В пятницу социологи от имени газеты опросили 1003 человека.

Миграционные службы ФРГ отмечают, что рост числа беженцев достиг уровня 2016 года, когда в Германии был отмечен бум миграции.