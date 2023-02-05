Немцы считают, что Германия принимает слишком много беженцев
2023-02-05 10:55
Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения INSA для газеты Bild am Sonntag, большинство немцев считают, что Германия принимает слишком много беженцев.
51% опрошенных считают, что Германия приняла слишком много беженцев, а 33% считают это число приемлемым.
11 процентов опрошенных считают, что Германия должна принять больше людей.
В пятницу социологи от имени газеты опросили 1003 человека.
Миграционные службы ФРГ отмечают, что рост числа беженцев достиг уровня 2016 года, когда в Германии был отмечен бум миграции.
Опубликовано: Тарас Медведев