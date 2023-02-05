Пригожин: на севере Артёмовска идёт бой за каждую улицу и каждый дом
2023-02-05 11:06
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в настоящее время на севере Артёмовска идёт ожесточённый бой за каждую улицу и каждый дом.
5 февраля информационное агентство ТАСС сообщило о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы Вооружённых сил Украины не отступают из города Артёмовск в Донецкой Народной Республике, а «бьются до последнего».
Пригожин пояснил, что в настоящее время на севере Артёмовска «идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку» между подразделениями «Вагнера» и украинскими военнослужащими.
Опубликовано: Диана Мудреченко