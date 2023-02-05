Шольц заявил, что Германия будет строить четыре-пять ветряных турбин ежедневно к 2030 году

Канцлер Олаф Шольц объявил общенациональный план по расширению ветровой энергетики, сообщает dpa.

«К 2030 году на суше будет в среднем четыре-пять ветряных турбин в день», — сказал Шольц в интервью газете «Bild am Sonntag», согласно ранее опубликованному отчету.

В настоящее время разрабатывается дорожная карта строительства завода для достижения целей, поставленных на 2030 год.

«Каждый месяц будет проводиться обсуждение со странами того, как далеко они продвинулись. Все, что не сделано вовремя, должно быть восполнено», — заявил федеральный канцлер.

Согласно предварительному отчету, Шольц призвал придать дополнительный импульс инновациям и модернизации промышленности, чтобы к 2045 году можно было говорить о климатически нейтральной энергетике.