Турция пообещала найти альтернативу американским истребителям F-16
2023-02-05 12:42
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что если США откажутся продавать стране истребители F-16, турецкая сторона найдет альтернативу.
Он подчеркнул, что F-16 – не единственный вариант для Турции и выразил надежду на то, что в США возобладает здравый смысл.
По словам Акара, подобные решения следует принимать с учетом всесторонней оценки существующей проблемы.
При этом он уточнил, что турецкие парламентарии продолжают переговоры о покупке истребителей с представителями Конгресса США,
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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