Турция пообещала найти альтернативу американским истребителям F-16

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что если США откажутся продавать стране истребители F-16, турецкая сторона найдет альтернативу.

Он подчеркнул, что F-16 – не единственный вариант для Турции и выразил надежду на то, что в США возобладает здравый смысл.

По словам Акара, подобные решения следует принимать с учетом всесторонней оценки существующей проблемы.

При этом он уточнил, что турецкие парламентарии продолжают переговоры о покупке истребителей с представителями Конгресса США,