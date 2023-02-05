The Times of Israel: Путин обещал экс-премьеру Израиля Беннету не убивать Зеленского
2023-02-05 13:02
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал изданию The Times of Israel, что российский президент Владимир Путин обещал ему не устранять украинского коллегу Владимира Зеленского.
Беннет сообщил, что в марте 2022 года приехал в Москву, где состоялась его встреча с Владимиром Путиным.
Израильский премьер поинтересовался дальнейшей судьбой президента Украины Владимира Зеленского.
В ответ на прямой вопрос Путин отметил, что не собирается убивать Зеленского.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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