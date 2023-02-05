The Times of Israel: Путин обещал экс-премьеру Израиля Беннету не убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал изданию The Times of Israel, что российский президент Владимир Путин обещал ему не устранять украинского коллегу Владимира Зеленского.

Беннет сообщил, что в марте 2022 года приехал в Москву, где состоялась его встреча с Владимиром Путиным.

Израильский премьер поинтересовался дальнейшей судьбой президента Украины Владимира Зеленского.

В ответ на прямой вопрос Путин отметил, что не собирается убивать Зеленского.