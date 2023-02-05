Шольц: для членства в ЕС Украине нужно выполнить требования по правам человека и борьбе с коррупцией
2023-02-05 13:14
Канцлер Германии Олаф Шольф прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз.
Он напомнил, что все государства, которые претендуют на вступление в блок, должны соблюдать требования по борьбе с коррупцией и правам человека.
Он также напомнил о необходимости верховенства права и демократии, отметив, что для всех стран действуют равные требования.
По словам Шольца, предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС было сильным сигналом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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