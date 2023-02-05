Шольц: для членства в ЕС Украине нужно выполнить требования по правам человека и борьбе с коррупцией

Канцлер Германии Олаф Шольф прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Он напомнил, что все государства, которые претендуют на вступление в блок, должны соблюдать требования по борьбе с коррупцией и правам человека.

Он также напомнил о необходимости верховенства права и демократии, отметив, что для всех стран действуют равные требования.

По словам Шольца, предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС было сильным сигналом.