Десятки человек погибли в лесных пожаров в Чили, в стране объявлено чрезвычайное положение

По меньшей мере 23 человека погибли в лесных пожаров в Чили. В стране стоит летняя жара. Пострадали 979 человек и 1,1 тысячи жителей эвакуировали. Чрезвычайное положение ввели еще в одном регионе.

Заместитель министра внутренних дел Чили Мануэль Монсальве заявил, что на сегодняшний день в лесных пожарах погибли по меньшей мере 23 человека. В предыдущем отчете от субботнего утра сообщалось о 16 погибших. В пятницу погибших было 13. Среди них -экипаж вертолета, разбившегося при тушении пожаров.

По меньшей мере 979 человек ранены. Эвакуировано более 1100 жителей.

"Я ушла только в том, что было на мне", — рассказала журналистам Каролина Торрес, спасавшаяся от надвигающегося пожара недалеко от города Пурен в регионе Араукания.

В регионе Араукания объявлено чрезвычайное положение. Ранее о такой мере объявили в регионах Биобио и Нубле.