Затяжной конфликт на Украине приведет к мировой катастрофе и краху США, избежать которую можно лишь достигнув компромисса с Россией.

5 февраля обозреватель американской газеты The New York Times Росс Дутат отвергнул предположения ряда экспертом, утверждающих, что затяжной конфликт будет выгоден Украине и Соединённым Штатом.

Дутат считает, что затягивание украинского конфликта способно привести человечество к мировой катастрофе, в частности, нанести ущерб мировой экономике и отрицательно повлиять на энергетический и продовольственный секторы, что станет причиной массовой гибели населения не только в западных государствах, но и в беднейших странах мира, а США не смогут устоять перед угрозой со стороны Китая и «любых других сюрпризов».

Отмечается, что единственным способом предотвращения развития подобного развития событий является поиск компромиссов с Россией, способных привести к мирному урегулированию конфликта на Украине.