NYT: затяжной конфликт на Украине приведет к мировой катастрофе и краху США
Затяжной конфликт на Украине приведет к мировой катастрофе и краху США, избежать которую можно лишь достигнув компромисса с Россией.
5 февраля обозреватель американской газеты The New York Times Росс Дутат отвергнул предположения ряда экспертом, утверждающих, что затяжной конфликт будет выгоден Украине и Соединённым Штатом.
Дутат считает, что затягивание украинского конфликта способно привести человечество к мировой катастрофе, в частности, нанести ущерб мировой экономике и отрицательно повлиять на энергетический и продовольственный секторы, что станет причиной массовой гибели населения не только в западных государствах, но и в беднейших странах мира, а США не смогут устоять перед угрозой со стороны Китая и «любых других сюрпризов».
Отмечается, что единственным способом предотвращения развития подобного развития событий является поиск компромиссов с Россией, способных привести к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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