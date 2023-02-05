Экс-премьер Израиля: Путин заверил, что не будет ликвидировать Зеленского

По словам бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, Владимир Путин пообещал ему, что не будет убивать президента Украины Владимира Зеленского, пишет Jerusalem Post.

В марте прошлого года тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по просьбе Киева выехал в Москву в качестве посредника. По его словам, он дважды спрашивал Владимира Путина, планирует ли он ликвидацию украинского президента, что российский лидер отрицал.

Как напоминает агентство УНИАН, на второй день начала российской СВО Зеленский попросил Беннета выступить посредником в переговорах с Россией, после чего премьер-министр Израиля в начале марта отправился в Москву. Таким образом, Беннет стал первым западным лидером, встретившимся с Путиным после 24 февраля 2022 года.

С начала конфликта Израиль достаточно активно оказывает гуманитарную помощь Украине и принимает беженцев, но отказывается вводить санкции против России и поставлять оружие Киеву, мотивируя это ситуацией в Сирии.

После смены власти новое израильское правительство заявило, что рассматривает возможность оказания Украине не только гуманитарной помощи.