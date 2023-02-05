Илона Маска насмешила атака ВВС США на китайский аэростат

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на пост BBC Breaking News в Twitter о ликвидации китайского аэростата.

В качестве комментария он опубликовал мем с американским истребителем, атакующим летающий дом из мультфильма «Вверх».

В мультфильме в этом доме путешествуют пенсионер и подросток-бойскаут. За 6 часов публикацию Маска просмотрело более 6 млн пользователей.

В комментариях многие пользователи отметили, что реакция американцев на появление китайского аэростата была слишком жесткой.