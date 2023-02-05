Илона Маска насмешила атака ВВС США на китайский аэростат
2023-02-05 13:44
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на пост BBC Breaking News в Twitter о ликвидации китайского аэростата.
В качестве комментария он опубликовал мем с американским истребителем, атакующим летающий дом из мультфильма «Вверх».
В мультфильме в этом доме путешествуют пенсионер и подросток-бойскаут. За 6 часов публикацию Маска просмотрело более 6 млн пользователей.
В комментариях многие пользователи отметили, что реакция американцев на появление китайского аэростата была слишком жесткой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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