Вениславский: Украина не гарантирует, что не будет использовать западную технику для атак территории РФ

Представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский заявил, что Киеву нужно от 500 до 700 танков, чтобы полностью освободить занятые Россией территории, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, количества танков, обещанного Украине западными союзниками на данный момент, то есть максимум 143 единицы, будет недостаточно для однозначного прекращения конфликта.

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде также заявил, что Украина не будет гарантировать, что не будет использовать западную технику против целей на территории России.

Он отметил, что все военные объекты, с которых ведется атаки Украины, являются законными военными целями для ВСУ. Он пояснил, что это касается и Москвы.

"Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу проблемы в том, чтобы атаковать их", — сказал Вениславский, добавив, что решение будет принято руководством вооруженных сил.