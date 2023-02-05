МИД Франции: Зеленский попросил Макрона позвонить Путину

МИД Франции сообщило, что Эммануэль Макрон поддерживает телефонную связь с Владимиром Путиным по просьбе Владимира Зеленского, информирует RTVI.

Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщила телеканалу RTVI официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Лежандр добавила, что по просьбе президента Украины французский лидер обсудил со своим российским коллегой вопросы, связанные с АЭС в Энергодаре в Запорожской области, благодаря чему туда могут быть направлены наблюдатели от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В известном телеинтервью от декабря прошлого года Макрон заявил, что хотел бы предоставить России "гарантии безопасности" , когда она "вернется за стол переговоров". Гарантии, о которых говорил французский лидер, должны касаться вопроса о территориальном охвате НАТО.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Макрон предложил Украине территориальные уступки России. В настоящее время президент Франции придерживается мнения, что мир возможен только на условиях Киева.