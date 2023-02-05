Минобороны РФ: солдаты армии России продолжили наступление на Донецком направлении

В Минобороны РФ сообщили, что солдаты армии России продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив не менее 115 бойцов ВСУ.

5 февраля представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации продолжают активные наступательные действия на Донецком направлении.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские военнослужащие поразили подразделения 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты Вооружённых сил Украины, а также 118-й бригады территориальной обороны в окрестностях посёлка Спорное, городов Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Российский генерал-лейтенант подытожил, что потери украинской стороны на данном участке фронта составили свыше 115 единиц живой силы, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30 в районах сёл Яснобродовка и Победа Донецкой Народной Республики.