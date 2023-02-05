Грузовик с тоннами шоколада перевернулся на трассе B8 в Баварии

2023-02-05 15:52

На трассе B8 перевернулся грузовик с более чем 20 000 кг шоколада, сообщила полиция в воскресенье, 5 февраля.

37-летний водитель потерял управление 40-тонным грузовиком в субботу вечером из-за ошибки вождения. 

Грузовик с прицепом перевернулся, груз вывалился на трассу. Водителя доставили в больницу с легкими травмами. 

Трассу пришлось закрыть на несколько часов для спасения эвакуации фуры и сохранившегося груза.

Полиция оценивает материальный ущерб примерно в 46 000 евро.

Опубликовано: Тарас Медведев