Грузовик с тоннами шоколада перевернулся на трассе B8 в Баварии
2023-02-05 15:52
На трассе B8 перевернулся грузовик с более чем 20 000 кг шоколада, сообщила полиция в воскресенье, 5 февраля.
37-летний водитель потерял управление 40-тонным грузовиком в субботу вечером из-за ошибки вождения.
Грузовик с прицепом перевернулся, груз вывалился на трассу. Водителя доставили в больницу с легкими травмами.
Трассу пришлось закрыть на несколько часов для спасения эвакуации фуры и сохранившегося груза.
Полиция оценивает материальный ущерб примерно в 46 000 евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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