ВСУ обстреляли яхт-клуб «Максим Марин» в городе Новая Каховка
Администрация Новой Каховки сообщила, что бойцы ВСУ обстреляли из артиллерии местный яхт-клуб «Максим Марин».
В воскресенье днём, 5 февраля 2023 года, пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в официальном Telegram-канале сообщила о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины открыли огонь из артиллерии по яхт-клубу «Максим Марин» в городе Новая Каховка.
В результате попадания украинских артснарядов разрушены бытовые помещения клуба, на территории которого никогда не было ни военных, ни военной техники, и загорелись две гражданские яхты.
Отмечается, что на данный момент спасатели не могут приступить к локализации пожара из-за непрекращающихся «прилётов» со стороны ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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