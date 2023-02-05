ВСУ обстреляли яхт-клуб «Максим Марин» в городе Новая Каховка

Администрация Новой Каховки сообщила, что бойцы ВСУ обстреляли из артиллерии местный яхт-клуб «Максим Марин».

В воскресенье днём, 5 февраля 2023 года, пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в официальном Telegram-канале сообщила о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины открыли огонь из артиллерии по яхт-клубу «Максим Марин» в городе Новая Каховка.

В результате попадания украинских артснарядов разрушены бытовые помещения клуба, на территории которого никогда не было ни военных, ни военной техники, и загорелись две гражданские яхты.

Отмечается, что на данный момент спасатели не могут приступить к локализации пожара из-за непрекращающихся «прилётов» со стороны ВСУ.