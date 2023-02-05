Северный Стоунхендж , жемчужина Великобритании, открывается для туристов

Крупный доисторический памятник, получивший название Северный Стоунхендж из-за его сходства со знаменитым неолитическим комплексом, открылся для публики в северной Англии после передачи государству.

Хенджи Торнборо представляют собой набор из трех загадочных круглых сооружений, датируемых периодом с 3500 по 2500 год до нашей эры.

Они представляют собой одно из старейших доисторических мест в стране.

Государственное агентство, ответственное за защиту наследия, Historic England сообщает, что объект теперь открыт для посещений туристами.

В агентстве заявили, что речь идет о «вероятно, самом важном древнем е между Стоунхенджем (юго-запад Англии, прим. ред.) и Оркнейскими островами в Шотландии».

