Ferrari выплачивает щедрые бонусы своим сотрудникам, премия за 2022 год составила 13,5 тыс. евро

Итальянский производитель роскошных автомобилей в этом году выплатит исключительную премию всем своим 5000 сотрудникам.

На их банковский счет будет зачислен бонус в размере до 13 500 евро, что на 12,5% больше, чем в прошлом году.

Это логическое следствие рекордного года, по словам руководителя марки «скачущих лошадей» Бенедетто Виньи.

В 2022 году с завода Ferrari в Маранелло, регион Модена, был выпущен 13 221 автомобиль, что на 18% больше, чем в 2021 году.

Кроме того, продажи выросли на 20% за год, особенно в Азии (+73% в Китае и Тайване) и в Америке (+22%).

Чистая прибыль, полученная Ferrari, приблизилась к миллиарду евро.