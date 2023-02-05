Бывший советник по нацбезопасности США Болтон рассказал пранкерам, что пошло не так в попытке поссорить Лукашенко и Путина
Пранкеры Вован и Лексус смогли проинтервьюировать Джона Болтона в своем «шоу ВиЛ», представившись Петром Порошенко.
Под управлением российских мастеров развода, мнимый Порошенко спрашивает у Болтона что пошло не так во время визита Болтона в Минск в 2019 году.
Болтон честно признал - США поддерживали белорусских оппозиционеров, а НАТО стремилось ослабить Россию, чтобы атаковать Донбасс.
«Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. НАТО создал проблему, остановив своё расширение и оставив серую зону в Молдове, Беларуси, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там», - рассказал экс-советник.
Вован и Лексус не первый раз вытаскивают откровения о реальных политических событиях общаясь с видными западными политиками от имени их украинских коллег.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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