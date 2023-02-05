Депардье заявил, что СВО не изменила его отношение к России
Актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, заявил, что СВО в Украине не изменила его отношение к России.
В интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine Zeitung Депардье спросили, изменил ли конфликт в Украине его отношение к России.
"Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры", - заявил Депардье, отметив, что "предпочитает воздерживаться от комментариев на эту тему".
Французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. Паспорт ему якобы вручал Владимир Путин, которым был очарован Депардье.
В октябре прошлого года друг Депардье и продюсер Арно Фрили объявил, что актер закрывает свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России. При этом он подчеркнул, что это решение связано с простоем, а не с СВО.
Ранее Депардье неоднократно положительно отзывался о Путине. Он назвал Россию "великой демократией" и подписал фотографию с Путиным в соцсети словом "дружба".
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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