Премьер Израиля Нетаньяху пожаловался на угрозы его убийства
2023-02-05 17:17
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ему угрожают убийством, и призвал правоохранителей провести расследование.
Он рассказал о ежедневном подстрекательстве и подчеркнул, что угрозы в отношении него и других должностных лиц переходят все границы.
В партии Нетаньяху отметили, что шокированы призывом Зеэва Раза убить самого премьера, а также министров его правительства.
Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху пообещал пересмотреть позицию Израиля по поводу поставок оружия на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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