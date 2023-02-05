Премьер Израиля Нетаньяху пожаловался на угрозы его убийства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ему угрожают убийством, и призвал правоохранителей провести расследование.

Он рассказал о ежедневном подстрекательстве и подчеркнул, что угрозы в отношении него и других должностных лиц переходят все границы.

В партии Нетаньяху отметили, что шокированы призывом Зеэва Раза убить самого премьера, а также министров его правительства.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху пообещал пересмотреть позицию Израиля по поводу поставок оружия на Украину.