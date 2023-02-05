WP: Си Цзиньпин мог быть не в курсе запуска аэростата

Издание The Washington Post сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин мог не знать о запуске китайского аэростата, который пролетел над территорией США.

Глава Международного института , профессор политологии Мичиганского университета Мэри Галлахер в беседе с журналистами издания отметила, что если запуск аэростата произошел без ведома главы государства, то происходящее в стране вызывает бепокойство.

При этом отмечается, что подобные инциденты могут повториться, поскольку Китай показал неспособность реагировать на такие случаи, не допуская обострения.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Пекин из-за китайского аэростата.