Великобритания поможет Киеву провести мобилизацию среди украинских беженцев на своей территории

Власти Британии распространили документ, в котором просят британцев проинформировать о том, проживают ли у них лица призывного возраста из числа беженцев из Украины.

Британцы, которые приютили украинцев обязаны уведомить местные власти о наличии среди них мужчин в возрасте 18 лет и старше.

Таким стал ответ Великобритании на запрос Киева об экстрадиции лиц призывного возраста из стран союзников.

Сообщается также, что беженцам, попадающим под эти рамки, необходимо явиться в посольство Украины для уточнения данных.

Эксперты утверждают, что по имеющимся данным из числа беженцев могут подготовить подразделения в многочисленных западных учебных центрах и вместе с обещанным вооружением направить на фронт.

