Великобритания поможет Киеву провести мобилизацию среди украинских беженцев на своей территории
Власти Британии распространили документ, в котором просят британцев проинформировать о том, проживают ли у них лица призывного возраста из числа беженцев из Украины.
Британцы, которые приютили украинцев обязаны уведомить местные власти о наличии среди них мужчин в возрасте 18 лет и старше.
Таким стал ответ Великобритании на запрос Киева об экстрадиции лиц призывного возраста из стран союзников.
Сообщается также, что беженцам, попадающим под эти рамки, необходимо явиться в посольство Украины для уточнения данных.
Эксперты утверждают, что по имеющимся данным из числа беженцев могут подготовить подразделения в многочисленных западных учебных центрах и вместе с обещанным вооружением направить на фронт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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