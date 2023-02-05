Резников: Украина ожидает возможного наступления России в конце этого месяца
2023-02-05 18:05
Предположительно Россия запустит масштабное наступление в день годовщины начала СВО, 24 февраля, заявил прессе министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников при этом считает, что с военной точки зрения российские резервы к этому не готовы.
С другой стороны, он отметил, что к моменту начала ожидаемого наступления в Украину прибыло не все оружие, обещанное западными партнерами, но у его страны есть резервы, чтобы остановить штурм ВС России.
Также Резников отметил, что украинские военные не будут использовать обещанные США ракеты большей дальности для ударов по территории России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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