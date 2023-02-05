Резников: Украина ожидает возможного наступления России в конце этого месяца

Предположительно Россия запустит масштабное наступление в день годовщины начала СВО, 24 февраля, заявил прессе министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников при этом считает, что с военной точки зрения российские резервы к этому не готовы.

С другой стороны, он отметил, что к моменту начала ожидаемого наступления в Украину прибыло не все оружие, обещанное западными партнерами, но у его страны есть резервы, чтобы остановить штурм ВС России.

Также Резников отметил, что украинские военные не будут использовать обещанные США ракеты большей дальности для ударов по территории России.