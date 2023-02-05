МИД Китая резко раскритиковал США за сбитый аэростат

Министерство иностранных дел Китая выразило протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.

В субботу, 4 февраля американский истребитель сбил китайский аэростат-шпион, за которым в течение нескольких дней следили Пентагон и военные. Ракета была запущена с F-22, когда аэростат находился над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины.

В Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден отдал приказ сбить китайский объект 1 февраля, но министерство обороны ждало, пока воздушный шар пролетит над территориальными водами США из соображений безопасности.

Вашингтон считает, что воздушный шар использовался Китаем для наблюдения за стратегическими объектами в Соединенных Штатах. Пекин это отрицает, утверждая, что аэростат собирал данные для метеорологических целей.

Министерство иностранных дел Китая выступило с протестом "против применения силы Соединенными Штатами для нападения на гражданский беспилотный аэростат".

"Китай неоднократно информировал американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США в связи с форс-мажорными обстоятельствами, это была совершенно непредвиденная ситуация", — говорится в заявлении МИД Китая.

Дипломаты добавили, что КНР оставляет за собой право давать дальнейшие необходимые меры будет "решительно защищать свои законные права и интересы".