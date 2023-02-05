Резников: Украина ожидает новое наступление России к годовщине начала спецоперации
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает новое наступление России к годовщине начала спецоперации по защите Донасса.
5 февраля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что Киев ожидает новое наступление российских войск в этом месяце, которое может быть приурочено к годовщине начала специальной военной операции – 24 февраля 2023 текущего года.
Глава украинского военного ведомства утверждает, что «у Киева есть резервы, чтобы сдержать силы Москвы».
Помимо прочего Резиник отметил, что Вооружённые силы Украины продолжают накапливать резервы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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