Резников: Украина ожидает новое наступление России к годовщине начала спецоперации

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает новое наступление России к годовщине начала спецоперации по защите Донасса.

5 февраля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что Киев ожидает новое наступление российских войск в этом месяце, которое может быть приурочено к годовщине начала специальной военной операции – 24 февраля 2023 текущего года.

Глава украинского военного ведомства утверждает, что «у Киева есть резервы, чтобы сдержать силы Москвы».

Помимо прочего Резиник отметил, что Вооружённые силы Украины продолжают накапливать резервы.