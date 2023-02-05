CNN: США могут ввести санкции против Китая из-за аэростата
2023-02-05 18:30
CNN со ссылкой на главу Минтранспорта США Пита Буттеджаджа сообщает, что страна может ввести санкции в отношении Китая из-за аэростата.
Министр отметил, что пролет китайского зонда над территорией США является неприемлемым нарушением американского суверенитета.
По его словам, в ответ на это США могут принять определенные меры, вплоть до введения санкций против КНР.
Ранее в Минобороны Китая назвали атаку ВВС США на аэростат чрезмерной реакцией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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