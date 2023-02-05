Резников: В феврале может начаться наступление российских войск

Власти Украины ожидают, что в феврале может быть наступление российских войск. Об этом заявил в воскресенье, 5 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Резников отметил, что хотя украинская сторона в настоящее время не видит ударных группировок ВС РФ, она "ожидает возможных атак" уже в этом месяце.

При этом министр обороны призвал соотечественников "доверять только информации Генштаба", потому что дезинформации очень много.

"Была информация, что ночью будет атака. А атаки не было. Очень важно прислушиваться к генштабу, к официальной позиции. Все это знают", - заверил Резников.

Министр обороны также сообщил, что ситуация на фронте сложная, но, несмотря на усиление атак российских войск на востоке страны, украинские силы держат оборону.