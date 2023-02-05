В выходные лавины унесли жизни 10 человек в Австрии и Швейцарии

Десять человек погибли в результате схода лавин в австрийских и швейцарских Альпах в минувшие выходные.

Туристы из Новой Зеландии, Китая и Германии попали в чрезвычайную ситуацию на лыжных курортах.

Австрийские власти ввели четвертый уровень лавинной опасности из-за сильного снегопада и ветра в регионе.

Несмотря на предупреждения, горнолыжные курорты в западной Австрии заполняются из-за школьных каникул.

В воскресенье австрийская полиция сообщила о пяти погибших, в том числе о смерти 59-летнего мужчины, который использовал снегоочиститель в западном регионе Тироля.

В субботу 17-летний новозеландец, 32-летний гражданин Китая и немец в возрасте 50 лет, катались на лыжах по обозначенным лыжным трассам, попали под лавину и погибли.

В Швейцарии 56-летняя женщина и 52-летний мужчина погибли по тем же причинам в кантоне Граубюнден. Швейцарская полиция сообщила, что третьему члену их группы удалось избежать этой участи.

По сообщению австрийского информационного агентства АПА, только в субботу в регионе Тироля было зарегистрировано 30 лавин, в 11 из них пострадали люди.