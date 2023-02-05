Резников заявил, что если уйдет с поста министра обороны, то найдет работу юристом по «военным преступлениям» России

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о «внутренней проверке» в министерстве после коррупционного скандала, связанного с армейскими поставками.

Резников признал на пресс-конференции в воскресенье, что антикоррупционные органы его министерства потерпели неудачу.

Начата «внутренняя проверка» всех контрактов на закупки, сказал чиновник. Он также пообещал провести «обзор международной технической помощи».

«Один человек - главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский - решает, буду я министром обороны или нет», - сказал он: «Моя специализация юриста вселяет в меня оптимизм, что я обязательно найду для себя интересный проект, который позволит не только выиграть войну, но и наказать впоследствии военно-политическое руководство Российской Федерации».

Ранее в соцсетях объявили о возможной смене руководства Минобороны Украины. Место Резникова может занять нынешний глава разведуправления Буданов.