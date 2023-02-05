Зеленский лишил гражданства трех экс-министров, а также бывших глав СНБО и СБУ

Владимир Зеленский лишил украинского гражданства многих политиков времен Виктора Януковича, сообщает "Укринформ".

"Следующим шагом будет введение санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

В список лиц, у которых было аннулировано украинское гражданство, входят, в частности: Андрей Клюев (бывший секретарь СНБО), Дмитрий Табачник (бывший министр образования), Александр Клименко (бывший министр доходов и таможни), Виталий Захарченко (бывший министр внутренних дел), Александр Якименко (бывший глава Службы безопасности Украины).

"Следующим шагом будет введение санкций, арест и конфискация у государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - заявил Арахамия.

В вечерней речи украинский президент заявил, что "враги свободного мира не имеют права использовать свободный мир в своих интересах".