Совет командиров ЧВК «Вагнер» признал нелегитимными власти США, Канады и Великобритании, использующие террористические методы, различные формы геноцида и неоколониализма.

5 февраля пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, сообщила о том, что совет командиров ЧВК «Вагнер» признал нелегитимными власти США, Канады и Великобритании.

Согласно данным ЧВК «Вагнер», политика Вашингтона, Оттавы и Лондона основана на создании и использовании террористических организаций и применении различных форм геноцида и неоколониализма, а также террористических методов в военной, экономической, биологической, информационной, телекоммуникационной, гуманитарной, религиозной сферах.

Помимо прочего, совет командиров «Вагнер» не признаёт законность Декларации независимости Штатов, союзного договора Великобритании и конституционного акта Британской Северной Америки.