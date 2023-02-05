Верховный лидер Ирана объявил о помиловании участников протестов
2023-02-05 20:09
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помилует значительное число «обвиняемых в связи с недавними инцидентами», говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского лидера.
Тысячи людей были арестованы в исламской республике за участие в протестном движении, вызванном смертью Махсы Амини 16 сентября.
Под амнистию не подпадают «обвиняемые в шпионаже, убийстве и умышленном причинении вреда здоровью, разрушении и поджоге государственных, военных и общественных объектов», говорится в сообщении.
Отмечается, что амнистия проводится по случаю 44-й годовщины победы Исламской революции в феврале 1979 года.
Аятолла Хаменеи регулярно совершает коллективные помилования во время крупных религиозных или национальных праздников.
Опубликовано: Тарас Медведев