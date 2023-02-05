У немецких следователей нет доказательств «российского саботажа» на Nord Stream
В интервью газете Die Welt прокурор Германии сообщил, что ничто не позволяет на данном этапе установить причастность россиян.
«Проведенные анализы показывают остатки взрывчатых веществ на нескольких обнаруженных фрагментах», заявил в ноябре прошлого года прокурор Матс Люнгквист, который отвечал за расследование в Швеции.
«Причастность россиян не может быть доказана в настоящее время, но расследование продолжается», заявил в субботу генеральный прокурор Петер Франк немецкой газете Die Welt .
Германия направила два исследовательских судна, которые взяли пробы воды и горных пород с места взрыва, а также обломки двух трубопроводов.
«Мы проводим научную экспертизу по этим образцам», — добавил генпрокурор.
Оба расследования, шведское и немецкое, проходили одновременно, поскольку инцидент произошел в нейтральных водах. Но следователи двух стран «находятся в контакте», уточнил Питер Франк.
В то же время консорциум Nord Stream, мажоритарным акционером которого является российский «Газпром», направил гражданское судно под российским флагом для проведения инспекции в шведской зоне.
В ноябре Nord Stream также получила разрешение на проверку газопроводов в датской зоне, где ведется еще одно расследование.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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