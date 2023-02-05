Польша перебросила комплексы Patriot на военный аэродром под Варшавой

Польша переместила ракетные комплексы Patriot на военный аэродром в районе Бемово, где они будут базироваться, заявил в воскресенье министр обороны Мариуш Блащак.

Министр напомнил, что, кроме прибывших тем из Германии расчетов ЗРК, в Польше имеются и другие действующие комплексы Patriot.

Переброска в Сохачев, к западу от Варшавы, является важным элементом подготовки солдат третьей Варшавской зенитно-ракетной бригады, написал министр в Twitter.

Немецкие подразделения ПВО, дислоцированные в Замостье, недалеко от границы с Украиной, в среду объявили о своей «начальной оперативной готовности».