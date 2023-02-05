Польша перебросила комплексы Patriot на военный аэродром под Варшавой
2023-02-05 20:29
Польша переместила ракетные комплексы Patriot на военный аэродром в районе Бемово, где они будут базироваться, заявил в воскресенье министр обороны Мариуш Блащак.
Министр напомнил, что, кроме прибывших тем из Германии расчетов ЗРК, в Польше имеются и другие действующие комплексы Patriot.
Переброска в Сохачев, к западу от Варшавы, является важным элементом подготовки солдат третьей Варшавской зенитно-ракетной бригады, написал министр в Twitter.
Немецкие подразделения ПВО, дислоцированные в Замостье, недалеко от границы с Украиной, в среду объявили о своей «начальной оперативной готовности».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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