WSJ: Турецкие компании вопреки санкциям поставляют товары для армии РФ

Турецкие компании, несмотря на введенные Западом санкции, продолжают экспортировать в Россию электронику, запчасти и другие товары, необходимые для российских Вооруженных сил, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в 2022 году не менее 13 турецких компаний экспортировали в Россию продукции на сумму более 18 миллионов долларов. Как минимум три случая связаны с поставкой товаров, произведенных в США.

Покупателями этих товаров, как пишет WSJ, стали десять российских компаний, в отношении которых США ввели санкции после начала СВО 24 февраля 2022 года.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон посетил Анкару и турецкий финансовый центр Стамбул.

Политик встретился с представителями правительства Турции, а также деловых и банковских учреждений. Как сообщает Reuters, Нельсон призвал остановить поток поставок подсанкционных товаров в Российскую Федерацию.

Заместитель министра финансов якобы заявил, что из-за обхода санкций и поддержки России турецкие компании особенно подвержены риску потери репутации, а также доступ на рынки стран G7.

В частности, среди компаний, получивших поставки из Турции, издание называет дочернюю компанию российского концерна "Тактическое ракетное вооружение", выпускающую вооружение для российского флота, и "Промтехнологии", производящую огнестрельное оружие.

Кроме того, с марта по октябрь турецкие компании обошли санкции, отправив в Россию лифты, электрогенераторы и другие американские товары еще на $15 млн, сообщает WSJ.

Как подчеркивает издание, ни российские, ни турецкие власти не ответили на запросы редакции о комментариях.