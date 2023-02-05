6 февраля начнется подготовка украинских экипажей для танков Leopard
В понедельник, 6 февраля, начнется подготовка украинских экипажей для танков Leopard, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитирует "Укринформ".
Он добавил, что "обучение будет проходить за пределами страны.
"Завтра, в понедельник, за пределами Украины начнется обучение украинских экипажей на танках Leopard. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, в ближайшее время ожидаем визиты важных гостей, поговорим о запчастях для Leopard, ремонте, обслуживании и так далее", - сказал Резников на пресс-конференции, которую цитирует агентство "Интерфакс-Украина".
Как сообщает "Укринформ", министр обороны также выразил надежду, что 14 февраля в ходе заседания контактной группы по военной поддержке Украины в Брюсселе будет объявлено количество танков, которые будут переданы Украине и сроки их поставки.
Резников также подтвердил, что "Украина всегда подчеркивает в переговорах с западными партнерами, что не будет использовать западное оружие для ударов по территории России".
Глава Минобороны также оценил, что Россия не будет применять ядерное оружие против Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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