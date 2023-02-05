Папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским

Папа Римский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации на Украине.

5 февраля Папа Римский Франциск в пресс-релизе на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в Демократическую Республику Конго и Южный Судан заявил, что открыт к тому, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Понтифик пояснил, что хочет встретиться с российским и украинским лидерами для того, чтобы поспособствовать мирному урегулированию ситуации на Украине, а также напомнил, что «на второй день» спецоперации по защите Донбасса пошёл пешком в посольство России в Ватикане, где встретился с российским Чрезвычайным и Полномочным послом Александром Авдеевым.