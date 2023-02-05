Четыре мигранта погибли в результате крушения лодки у берегов Греции
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в воскресенье, 5 февраля после того, как лодка с мигрантами затонула у греческого острова Лерос в юго-восточной части Эгейского моря.
По данным греческой береговой охраны спасено 39 человек.
По рассказам выживших мигрантов, они плыли из Турции. Из каких стран они происходят, не уточняется.
Трое детей скончались после доставки в больницу.
Греция наряду с Испанией и Италией, является одной из стран, через которые в ЕС попадает наибольшее количество беженцев и экономических мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии. Большинство соискателей убежища прибывают в Грецию из соседней Турции.
Опубликовано: Николай Скира
-
Храмова Оксана
Китайская спортивная ассоциация предложила запретить курение в ответ на поведение заядлого марафонца-курильщика
Национальный спортивный руководящий орган предложил запретить курение на марафонах после того, как местный бегун стал "вирусным" из-за курения во время соревнований.Подробнее...
-
-