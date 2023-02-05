Рогов: ВСУ второй раз за день обстреляли город Пологи, погиб один мирный житель

Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ второй раз за день обстреляли город Пологи в Запорожской области, погиб один мирный житель.

В воскресенье поздно вечером, 5 февраля 2023 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины второй раз за день обстреляли из тяжёлых видов вооружения город Пологи в Запорожской области.

Рогов уточнил, что украинскими снарядами повреждены несколько частных домовладений домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая АЗС.

Помимо прочего, в результате «прилётов» со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Состояние нанесённого ущерба до сих пор уточняется.