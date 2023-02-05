Папа Римский: Я готов встретиться с президентами Украины и России

Папа Римский Франциск заявил в журналистам, что готов встретиться с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, сообщает Vatican News.

Он объяснил, что еще не ездил в Киев, потому что нет возможности поехать и в Москву.

Об этом Франциск рассказал во время пресс-конференции в самолете, летевшем из столицы Южного Судана Джубы в Рим.

"Я открыт для встречи с двумя президентами, Украиной и Россией. Если я не поехал в Киев, то потому, что в Москву поехать было невозможно", — заявил Папа.

Он вспоминал, что уже на второй день конфликта отправился в российское посольство при Святом Престоле. По его словам, он отправился туда, чтобы сказать, что хочет поехать в Москву и поговорить с Путиным.